Россия получила последнее разрешение на строительство "Северного потока-2"

Дания разрешила проложить российский газопровод юго-восточнее острова Борнхольм в Балтийском море. Фото: 5 канал

Россия получила разрешение от Дании на строительство в ее водах газопровода "Северный поток-2".

Разрешение предоставили соответствии с законом о континентальном шельфе и в соответствии с обязательствами Дании в рамках Конвенции ООН по морскому праву, пишет "Радіо свобода".

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Так, Дания позволила проложить российский газопровод по своему континентальному шельфу к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.

"Ожидали этого решения в течение осени. Принципиальная позиция Дании задержала проект на некоторое время, но геополитическое оружие невозможно остановить инструментами, которые регулируют исключительно торговые отношения. Эффективное противодействие агрессии в сегодняшнем мире - санкции крупных западных государств. Планируем максимально поддержать украинских дипломатов в этом направлении" , - написал в Facebook глава Нафтогаза Андрей Коболев.

Строительство "Северного потока-2" планируется завершить в 2020 году. Необходимые разрешения ранее уже предоставила Германия, Финляндия, Швеция.

"Северный поток-2" - российский газопровод, который строит компания Nord Stream 2 AG. Единственным акционером последней является Газпром. Общая мощность газопровода с уже существующим "Северным потоком" составляет 55 млрд куб. м газа. "Северный поток-2" пройдет вдоль газопровода "Северный поток" по дну Балтийского моря до немецкого города Грайфсваль, чтобы минимизировать прокачку газа через Украину.