Политическое и санкционное давление на российские власти должно быть усилено - Порошенко в Страсбурге

Фото: eurosolidarity.org

Санкции против России за агрессию на Востоке Украины и оккупацию Крыма должны быть усилены и продолжаться до полного выполнения Кремлем международных обязательств. Об этом во время сессии по вопросам безопасности Парламентского Комитета ассоциации между Украиной и ЕС заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Важно усилить политическое давление на российские власти для безусловного и немедленного освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан как в России, так и на временно оккупированных территориях Украины", - подчеркнул Порошенко. Он приветствовал инициативу депутатов Европарламента о направлении письма накануне нормандского саммита с призывом способствовать освобождению всех украинских граждан из российских тюрем, сообщает eurosolidarity.org.

"Мы должны удвоить усилия для принуждения России восстановить и обеспечить свободу судоходства в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву в Керченском проливе и Азовском море", - убежден Петр Порошенко.

По его словам, санкции против России являются гарантией для прогресса Украины, в том числе для укрепления оборонного потенциала и внутренних реформ.

"Я приветствую продление санкций ЕС против России, включая санкции за применение силы в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Санкции нельзя приостановить или отменить до полного выполнения Минских договоренностей и возвращения Крыма Украине", - подчеркнул Петр Порошенко.

Он также призвал европейских партнеров не возвращаться к "статусу-кво" в отношениях с РФ до восстановления территориальной целостности Украины. Петр Порошенко инициировал визит нового Высокого представителя ЕС из иностранных дел и безопасности Жозепа Борреля на Донбасс.