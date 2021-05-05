Змеи заползают в жилые дома

Ужи поселились в подъездах и подвалах харьковских многоквартирных домов близ реки Лопань. Лезут на оконные решетки, шипят.

- Хотя они и неядовитые, но все равно страшно, - рассказывают жители одной из многоэтажек. - Нет гарантии, что сюда не приползут змеи. Не дай Бог, какая-то попадет в квартиру.

В Днипре в конце апреля 12 змей пытались забраться в ресторан у набережной. В Сколевском районе Львовской области гадюка укусила мужчину 28 апреля. Состояние пострадавшего средней тяжести.

- Когда вышло солнце, пресмыкающиеся начали выползать и греться. Стены домов им подходят, потому что хорошо впитывают тепло. А в подвалах многоэтажек есть дармовая пища - грызуны, - рассказывает герпетолог Алексей Марущак, 26 лет. - Залезаю также в места, где складывают дрова. Там тепло и можно притаиться. Бояться змей не надо. Вылавливать их должны специалисты. Следует обратиться к герпетологам, в службу спасения животных. Эти люди держат пресмыкающихся и знают, как с ними обращаться. Или же позвонить в ветеринарную клинику.

Змей можно встретить на отдыхе на природе.

- С собой на шашлыки надо взять рыболовный сачок. Если увидели пресмыкающееся рядом - поймайте им и отнесите подальше, - добавляет Марущак. - Также можно отодвигать его длинной ветвью. Змеи сами боятся людей.

Если наткнулись на гнездо, где пресмыкающиеся спариваются - лучше обойти его десятой дорогой. Обычно они попадаются в зарослях.