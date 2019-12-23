Зарплату будут начислять на карточку любого банка

В следующем году украинцы смогут самостоятельно выбирать банк, в котором хотят получать официальную зарплату. Необходимые изменения в законы готовит Кабинет министров и Национальный банк.

— Люди и сейчас могут выбирать финучреждение. Но часто работодатели этим правом пренебрегают, — говорит министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, 34 года. — Они заключают с определенными банками зарплатные проекты. И когда кто-то из работников выбирает другой банк — получает отказ. Поскольку бухгалтерии для этого надо формировать отдельные платежные документы.

После законодательных изменений каждый украинец будет иметь международный стандарт банковского счета — IBAN. Через него можно будет оформлять зарплату.

— Нужно просто указать бухгалтеру свой IBAN. Будет составлена ведомость по всем рабочим. И банк, который обслуживает ту или иную компанию, автоматически будет разбрасывать средства куда надо, - добавляет министр.

Будет работать правительственная "горячая линия", куда украинцы смогут жаловаться на работодателей, которые отказывают в смене банка.

— Любую инициативу, которая расширяет для людей право выбора, стоит приветствовать, — говорит основатель рекрутингового агентства "Борщ — Рекрутинг Будущего" Сергей Марченко. — Зарплатные проекты удобны компаниям. Не секрет, что банки зачастую поощряют руководителей к участию в таких проектах, а бухгалтеры всегда стараются избежать дополнительной мороки с выплатами зарплаты. Постановление о выборе банка есть и сейчас. Еще одно вряд ли изменит ситуацию. Дубилету стоит обратить внимание не только на написание новых законов, но и на выполнение старых.