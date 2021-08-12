В Украине запретили продавать лекарства детям до 14 лет. Парламентский комитет по вопросам здоровья нации за первое нарушение предлагает штрафовать аптеки на 6,8-13,6 тыс. грн, за повторное - до 23,8 тыс. Окончательная сумма взысканий еще не утверждена.

- Документ должен ограничить свободный доступ детей к лекарственным средствам в аптеках. Так можем предотвратить возможные несчастные случаи. Препараты, которые аптеки должны отпускать по рецепту - часто можно приобрести без него, - говорят в Офисе президента.

В аптеках продавцы получили право требовать документы у людей, если сомневаются, что им есть 14 лет.

Не возбраняется продавать несовершеннолетним витамины и биологически активные добавки.

- Они не являются лекарственными средствами, - говорит нардеп Михаил Радуцкий, 52 года. - Если штрафов за нарушение будет мало, то инициируем уголовную ответственность за случаи, когда продажа лекарств привела к смерти ребенка.