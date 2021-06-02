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четверг, 03 июня 2021 00:21

Запретили пластиковые пакеты

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С 1 января 2022 года в Украине запретят пользоваться пластиковыми пакетами. Законопроект приняли в Верховной Раде 1 июня этого года.

Под ограничения попадут изделия, которые обычно люди покупают на кассах супермаркетов. Исключением могут быть биологически разлагающиеся, сверхтонкие - для мяса, рыбы.

Не будут запрещать более плотные пакеты.

- Сложно перерабатывать тонкие 50 микрометров изделия. Толще - легче, - говорит соучредитель общественной организации "Единая планета" Екатерина Сорока. - Хорошо, что запретили оксоразлагающиеся пакеты. Это изделия из пластика с примесями для быстрого разложения. Но потом микропластик попадает в землю и воду.

Распространение пластиковых пакетов будет контролировать Госпродпотребслужба. За бесплатную раздачу будут наказывать штрафом от 1,7 тыс. до 3,4 тыс. грн. За повторное нарушение взыщут от 3,4 тыс. до 8,5 тыс. грн. Если пакеты будут продавать, то первый штраф составит 8,5-17 тыс. грн, а повторный - до 34 тыс. грн.

- Такие пакеты постепенно будут изымать из продажи. Появятся безопасные альтернативы - многоразовые, биоразлагающиеся, бумажные пакеты из опавших листьев, - говорит 32-летний Егор Фирсов, исполняющий обязанности председателя Госэкоинспекции Украины. - 33 страны мира полностью запретили использование и оборот некоторых полиэтиленовых пакетов.

Ежегодно каждый украинец использует около 500 пакетов, которые разлагаются более 100 лет, говорят экологи.

Автор: Анна ОРЕЛ
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