За посты о коронавирусе могут оштрафовать

Более 200 человек задержала Служба безопасности Украины с начала карантина. Обвинили в распространении ложных новостей о коронавирусе.

В Полтаве судят 41-летнего Константина Захарченко за распространение слухов, сеющих панику. Под одним из постов о стоимость медикаментов разместил фото с изображением Владимира Зеленского и призывом сообщать в СБУ об искусственном завышении цен на лекарства: "Увидели, звоните. Те, кто наживаются на горе. Маска — 1,60 грн за шт.".

— Приходила полиция. Не застали. Участковый вызвал к себе. Сказал, что я поделился ложной картинкой, — говорит Захарченко. — Плохого не задумывал. Изображение взял со страницы человека, которого считал руководителем местного штаба "Слуги народа". На первом заседании судья спросил, признаю ли вину. Отказался. Рассмотрение перенесли.

В апреле за распространение этого изображения в городе составили еще один протокол. Суд признал виновным мужчину и присудил 170 грн штрафа. 420 грн уплатил за судебные издержки.

- Информацию собирает СБУ. Полицейские составляют протоколы об административных нарушениях. Передают в суд, - говорит Юрий Сулаев, 51 год, официальный представитель Полтавской областной полиции.

- Наказание будет, если человек целенаправленно распространял ложную информацию. Если разместил в соцсети что-то такое, что кажется правдой — ответственности нет, — говорит адвокат Лаврентий Царук, 40 лет.

К обвинениям не надо относиться легкомысленно.

— Штраф небольшой — 170 гривен. Но статья специфическая. Данные человека остаются в базе пожизненно. Это может ухудшить репутацию. Если есть решение суда, следует подавать апелляцию.