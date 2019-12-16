Выпустили книгу об украинских капелланах

5 декабря в Киеве представили издание "Капелланы. На службе Богу и Украине". В него вошли воспоминания о войне на Донбассе 23 военных священников разных вероисповеданий. Это первая подобная книга в Украине.

Воспоминания капелланов записывали с мая 2018 года до июня 2019-го в рамках проекта Украинского института национальной памяти "Устная история АТО".

— Приглашали капелланов из разных регионов и конфессий. Есть протестанты, православные, греко-католики, римско-католики, служители мусульманской религиозной общины "Милость" и еврейской мессианской общины. Хотели эту тему раскрыть максимально, потому что подобных изданий нет, — рассказывает составитель книги Татьяна Ковтунович, 43 года. — Немало капелланов ездили на Донбасс не только как добровольцы, но и по призыву Вооруженных сил Украины. Так делали те, кто хотели задержаться на фронте подольше. Например, Юрий Казмиренко два года служил водителем "скорой" и одновременно исполнял обязанности священника. Также поражает история протестанта Андрея Полухина. Это самый молодой капеллан, ему всего 28 лет. Он был в Донецком аэропорту и чудом остался живым.

Все собранные свидетельства сохранены в электронном архиве устной истории Украинского института национальной памяти. Позже будут доступны читателям в интернете.