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пятница, 16 августа 2019 06:36

Введут новые дорожные знаки и номера зеленого цвета

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Для электромобилей в Украине будут выдавать специальные номера с зелеными символами. Это предусматривает закон №10405. Его подписал президент Владимир Зеленский.

Узаконят дорожные знаки и таблички "станция зарядки электромобилей", "для электромобилей", "кроме электромобилей". Их внесут в обновленные Правила дорожного движения. Владельцев автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, которые будут занимать паркоместо у зарядной станции, будут штрафовать на сумму от 340 до 510 грн.

Кроме этого, предусмотрели специальные номерные знаки для электромобилей - с зелеными цифрами и буквами.

- Это еще одна историческая победа электромобилей в Украине. Идем темпами Западной Европы, - говорит 35-летний Александр Кравцов, основатель компании "ЭлектроКарс", занимающейся продажей, ремонтом и зарядкой электромобилей. - штрафы за стоянку в местах зарядки упростят жизнь владельцев электрокаров. Сейчас, к сожалению, нередко у крупных торговых центров водители игнорируют зеленую разметку у зарядных станций и блокируют подъезд к ним. А что касается новых номеров, то это позволит выделять электромобили на зеленых парковках и, возможно, даст им право движения по полосе общественного транспорта в будущем.

Закон вступит в силу 1 января 2020 года.

Автор: Владимир МУКАН
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Дата
16
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