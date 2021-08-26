Вселенский патриарх благословил Украину

Вселенский патриарх 81-летний Варфоломей приехал 20 августа в Украину по приглашению президента Владимира Зеленского. За пять дней побывал на 30 мероприятиях.

В воскресенье отслужил литургию в Софийском соборе Киева с предстоятелем Православной церкви Украины, митрополитом Епифанием, 42 года. Пришли более 15 тыс. веерующих. Большинство стояли вокруг храма.

После службы выступил на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Украина 30. Защитники".

- Признаем и чтим тех, кто служил в Вооруженных силах. Вспоминаем тех, кто отдал наибольшую жертву за свою страну и нацию, - говорит патриарх. - Константинопольская церковь, которая является сестринской, направляет благословение вашей древней стране.

- Это большая честь для нашей церкви, - говорит священник Харьковско-Полтавской епархии ПЦУ Александр Горай. - Для тех, кто еще не признал нашу автокефалию - это сигнал признать ее официально.