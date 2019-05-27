Все смыло. Козы, куры утонули. Был огород - ничего нет

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1476
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 2304
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3429
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 4032
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3906
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16689
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3 Просмотров: 1476
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 585
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6309
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2970
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 495
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 07:30

Все смыло. Козы, куры утонули. Был огород - ничего нет

  Комментировать
 

Во всех регионах Украины 25-26 мая прошли дожди и шквалы. Западные области затопили реки, которые вышли из берегов. Тернопольщину укрыл град. Обесточены 69 населенных пунктов в пяти областях - Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Житомирской.

25 мая на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей подтоплено около 2 тыс. домов.

- Около четырех часов пошли сильные дожди. Сорвали мне окоп. Вся вода ушла за дом, - рассказывает Ольга Скорчак из села Бережница Калушского района Ивано-Франковской области. - Все смыло. Козы, куры утонули. Был огород - нет ничего. Привезли за 4 тысячи щебень - все забрало. Нанесло камни, замулы. Мы прорыли окоп. Если бы все прорыли так, как мы, то этого бы не произошло. Нужно, чтобы каждый напротив себя копал. Не знаю, кто нам это возместит.

"Ливни с градом не останавливаются. Одна взрослая смерека удерживает до 5 тонн воды. Но где же ее найти взрослую? - пишет куратор общественного центра "Зеленая школа" 41-летний Максим Залевский в соцсети "Фейсбук". - Теперь в Карпатах остались лишь молодые деревья для фоток".

Убытки непогоды подсчитают специальные комиссии. Последние четыре года противопаводковых мероприятий на Закарпатье не проводили, отмечают специалисты Управления водного хозяйства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий стихии на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.

Автор: Наталия СОКОЛАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Все смыло. Козы, куры утонули. Был огород - ничего нет». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
мая

В космос отправили двух обезьян

Самое читаемое
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 154032
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 103975
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 40801
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23967
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
Вечно молодые: показали рай для людей, которые не чувствуют своего возраста
43
 Просмотров: 21350
Украина
"Такие палатки используют. Возможно, эта на войне была"
"Такие палатки используют. Возможно, эта на войне была" Просмотров: 9
"Через два-три года к власти придет Владимир Кличко"
"Через два-три года к власти придет Владимир Кличко" Просмотров: 1251
Кредиты будут давать тем, кто имеет больше баллов
Кредиты будут давать тем, кто имеет больше баллов Просмотров: 72
"Пробег под каштанами" собрал более 18 тысяч участников
"Пробег под каштанами" собрал более 18 тысяч участников
Восемь бойцов попали в плен
Восемь бойцов попали в плен Просмотров: 9
Больше всего комментируют
4
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
3
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
3
В оккупированном Севастополе сорвали триколоры
Голосов: 4105
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua