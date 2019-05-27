Все смыло. Козы, куры утонули. Был огород - ничего нет

Во всех регионах Украины 25-26 мая прошли дожди и шквалы. Западные области затопили реки, которые вышли из берегов. Тернопольщину укрыл град. Обесточены 69 населенных пунктов в пяти областях - Киевской, Сумской, Кировоградской, Черкасской и Житомирской.

25 мая на территории Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Ровенской, Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областей подтоплено около 2 тыс. домов.

- Около четырех часов пошли сильные дожди. Сорвали мне окоп. Вся вода ушла за дом, - рассказывает Ольга Скорчак из села Бережница Калушского района Ивано-Франковской области. - Все смыло. Козы, куры утонули. Был огород - нет ничего. Привезли за 4 тысячи щебень - все забрало. Нанесло камни, замулы. Мы прорыли окоп. Если бы все прорыли так, как мы, то этого бы не произошло. Нужно, чтобы каждый напротив себя копал. Не знаю, кто нам это возместит.

"Ливни с градом не останавливаются. Одна взрослая смерека удерживает до 5 тонн воды. Но где же ее найти взрослую? - пишет куратор общественного центра "Зеленая школа" 41-летний Максим Залевский в соцсети "Фейсбук". - Теперь в Карпатах остались лишь молодые деревья для фоток".

Убытки непогоды подсчитают специальные комиссии. Последние четыре года противопаводковых мероприятий на Закарпатье не проводили, отмечают специалисты Управления водного хозяйства.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о неотложных мерах по преодолению последствий стихии на отдельных территориях Закарпатской и Ивано-Франковской областей.