Впервые выпустили самолет без российских деталей

Первый транспортный самолет без российских деталей Ан-178 выпустили на государственном авиастроительном предприятии "Антонов". Его изготовили по заказу министерства внутренних дел Перу.

- Ни одной детали из России,-говорит 42-летний Александр Лось, президент компании "Антонов". — Нас обвиняли, что несколько лет не выпускали серийные самолеты. Однако с началом российской агрессии мы потеряли не только рынки сбыта, но и поставщиков важных компонентов. Для поиска новых партнеров понадобилось время. В этом типе самолета почти две трети оборудования сделаны в Соединенных Штатах Америки. Треть деталей — отечественные. Такая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах проектом Ан-178.

Украинцы будут обслуживать самолет в дальнейшем - во время его работы в Перу.

Ан-178-ближнемагистральный транспортный самолет с турбореактивными двигателями. Работа над ним началась в 2010 году. Первый тестовый полет совершили в мае 2015-го.