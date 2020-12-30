Возле Офиса президента установили бесплатный каток

Развлекательный городок "Николай принимает друзей" открыли в этом году возле офиса президента на ул. Банковая, 11, в столице. Обустроили каток, зону уличной еды, установили елку, карусель и фигуры ангелов в полный рост. Фонари украсили красными бантами.

У входа в Офис обустроили резиденцию Святого Николая, работает фотозона.

- Елка украшена игрушками, которые изготовили по эскизам детей с особыми образовательными потребностями (с нарушениями развития, инвалидностью, сироты, представители нацменьшинств и т.п. — ГПУ), — говорит первая леди Елена Зеленская, 42 года.

В киосках продают выпечку, горячие напитки, сувениры. Самый дорогой — сэндвич с лососем — 130 грн. Хачапури или кебаб в лаваше — по 60 грн. Большой стакан чая стоит от 40 до 50 грн. За кофе берут от 30 грн.

Каток бесплатный. Коньки можно брать на месте бесплатно.

Городок будет работать до середины января ежедневно с 10:00 до 21:00.