Войска НАТО тренируются в Украине

До 10 июля в Черном море возле Одессы продолжаются международные военные учения "Си Бриз-2021". В них принимают участие представители 30 стран, 30 кораблей и катеров, более 30 самолетов и вертолетов, более 5 тыс. военных.

Учения "Си Бриз" проводятся с 1997 года. Их организует Украина и Соединенные Штаты Америки. До аннексии Крыма это происходило в Севастополе и на базе Военно-морских сил на озере Донузлав. С 2014-го - в Одессе и на Дунае.

- Участвую в учениях 24 года. Каждый раз они становятся все более масштабными. В этом году - самые масштабные, - говорит военный эксперт Гарри Табах из США. - Проходят на море, суше, со спецназом, с морской пехотой.

Военные отрабатывали высадку на вражеский берег и противодиверсионные действия на воде. Состоялись совместные патрули.

На полигоне в Олешковских песках Херсонской области 1-й батальон морской пехоты прошел тест на стандарты НАТО. Отныне украинских воинов могут привлекать к международным операциям под эгидой организации.

Россия постоянно устраивает провокации на "Си Бриз". 5 июля, когда иностранные и украинские корабли вышли на совместное патрулирование Черного моря, россияне вывели весь свой Черноморский флот. Якобы на учения у берегов полуострова.

- Россия пытается показать, что она готова отстаивать свои интересы с использованием военной силы, - говорит представитель разведки Украины Вадим Скибицкий. - Но в Черном море ей явно не хватает сил и средств.

23 июня российские пограничные катера пытались преследовать британский эсминец "Дефендер". Не смогли его догнать и сожгли двигатели.