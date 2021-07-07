Войска НАТО тренируются в Украине

 
Ексклюзивы
1/5
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Сколько денег нужно на отпуск в июле
Просмотров: 504
В чем причина массовых увольнений с НБУ
В чем причина массовых увольнений с НБУ
Просмотров: 540
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Вспышка Covid-19 в Украине может снова начаться. Назвали сроки
Просмотров: 936
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
Зеленского уже терпят. Чем он держит избирателей
1 Просмотров: 531
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Инвестбанкир оценил последствия увольнений в Нацбанке
Просмотров: 171
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Платежки с долгами, "медленные" счетчики: как защититься от злоупотреблений газовых служб
Просмотров: 1188
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Где отдыхают украинцы: назвали самые популярные курорты
Просмотров: 1287
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
35 Просмотров: 1260
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Было стыдно прыгать, задирать ноги. Нижнего белья не имели - этнолог про Ивана Купала в древности
Просмотров: 2709
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
"Продавцы вывешивают бумажки с номером карты, куда можно сбросить деньги" - украинцы массово переходят на безналичные расчеты
1 Просмотров: 1836
Фото
Все фото
2
6
4
3
3
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Андрей Гонар погиб в последний день службы
Российские наемники убили шестерых защитников
Российские наемники убили шестерых защитников
Четыре бойца погибли за три дня
Четыре бойца погибли за три дня
В позицию Александра Луцика попала ракета
В позицию Александра Луцика попала ракета
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
35 лет тому назад Москва принесла Украину в жертву
Интервью
1/5
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
"На чиновников деньги найдут, а на пенсии нет"
Просмотров: 486
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
Украина может расширить перечень коренных народов - Портников
1 Просмотров: 2439
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Ежедневно в мире выкуривают 1,1 млрд сигарет. О будущем никотина рассказывает научный директор ВАТ Дэвид О'Райли (PR)
Просмотров: 252
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Фейковые долги за газ: как собрать доказательства и выиграть суд
Просмотров: 1125
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
"Знает свое место" - политолог об отношении Ермака до Зеленского, его пророссийскость и роль в деле "вагнеровцев"
3 Просмотров: 2475
Колонка
Наталья Соколан
Наталья Соколан
07 июля 2021
2 Просмотров: 333
Краще не ризикувати
– Дай п'ять. Молодець! – пустує подруга з моєю 5-річною донькою біля вуличного батута. Мала перекидається у стрибку й ляскає рукою ...
четверг, 08 июля 2021 07:46

Войска НАТО тренируются в Украине

  Комментировать
 

До 10 июля в Черном море возле Одессы продолжаются международные военные учения "Си Бриз-2021". В них принимают участие представители 30 стран, 30 кораблей и катеров, более 30 самолетов и вертолетов, более 5 тыс. военных.

Учения "Си Бриз" проводятся с 1997 года. Их организует Украина и Соединенные Штаты Америки. До аннексии Крыма это происходило в Севастополе и на базе Военно-морских сил на озере Донузлав. С 2014-го - в Одессе и на Дунае.

- Участвую в учениях 24 года. Каждый раз они становятся все более масштабными. В этом году - самые масштабные, - говорит военный эксперт Гарри Табах из США. - Проходят на море, суше, со спецназом, с морской пехотой.

Военные отрабатывали высадку на вражеский берег и противодиверсионные действия на воде. Состоялись совместные патрули.

На полигоне в Олешковских песках Херсонской области 1-й батальон морской пехоты прошел тест на стандарты НАТО. Отныне украинских воинов могут привлекать к международным операциям под эгидой организации.

Россия постоянно устраивает провокации на "Си Бриз". 5 июля, когда иностранные и украинские корабли вышли на совместное патрулирование Черного моря, россияне вывели весь свой Черноморский флот. Якобы на учения у берегов полуострова.

- Россия пытается показать, что она готова отстаивать свои интересы с использованием военной силы, - говорит представитель разведки Украины Вадим Скибицкий. - Но в Черном море ей явно не хватает сил и средств.

23 июня российские пограничные катера пытались преследовать британский эсминец "Дефендер". Не смогли его догнать и сожгли двигатели.

Автор: Руслан ГРИШКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Войска НАТО тренируются в Украине». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
июля

Погибших казаков похоронили в братской могиле с московитами

Самое читаемое
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
Чем кормят пациентов в больницах: жуткие фото
14
 1 Просмотров: 6967
Зеленский сказал украинцам: &quot;Я вам ничего не должен&quot;
Зеленский сказал украинцам: "Я вам ничего не должен"
 2 Просмотров: 6543
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
Гороскоп на 7 июля: что в этот день делать нельзя
 Просмотров: 4572
&quot;Это могла быть месть&quot; - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела
"Это могла быть месть" - мать изнасилованного и задушенного школьника рассказала страшные подробности дела Просмотров: 3996
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
Зарядка на набережной и концерты в ресторанах - как жители СССР отдыхали в Крыму
16
 1 Просмотров: 3897
Украина
Фермеры выбрасывают урожай черешни
Фермеры выбрасывают урожай черешни Просмотров: 27
В урочище выкопали ритуальные фигурки
В урочище выкопали ритуальные фигурки Просмотров: 9
Селевой поток смыл село
Селевой поток смыл село Просмотров: 9
Фестиваля "Атлас Уикенд" объявили бойкот
Фестиваля "Атлас Уикенд" объявили бойкот
Село почти пять лет засыпает опилками
Село почти пять лет засыпает опилками
Больше всего комментируют
44
Порошенко возглавил антирейтинг политиков
35
"Нет альтернативы" – политолог объяснил рейтинги Зеленского
5
Петиция по Татарову: Зеленский проходит тест на человечность
4
СБУ и Офис генпрокурора не будут трогать Зеленского в вопросе "вагнеровцев"
2
Краще не ризикувати
Голосов: 309
Голосование Кто стал лучшим футболистом сборной Украины на Евро?
  • 1) Георгий Бущан
  • 2) Андрей Ярмоленко
  • 3) Роман Яремчук
  • 4) Александр Зинченко
  • 5) Артём Довбик
Просмотреть