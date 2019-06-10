Военным-иностранцам будут давать гражданство

Иностранцы, участвующие в операции Объединенных сил на Донбассе, будут получать гражданство Украины по упрощенной процедуре. Такой закон приняли депутаты Верховной Рады 6 июня.

Подали проект закона 7 февраля 2015 года. Тогда документ не приняли.

6 июня за него проголосовали 230 депутатов. Закон вступит в силу после подписания президентом Владимиром Зеленским.

- Закон должен урегулировать правовой статус иностранцев и лиц без гражданства, которые защищали территориальную целостность Украины, - говорит юрист Андрей Кочергин, 59 лет. - Это лица, которые занимались волонтерской деятельностью или оказывали помощь в защите суверенитета государства. Они по упрощенной процедуре получат временные удостоверения. Смогут на легальных основаниях проживать до двух лет на территории Украины. Их нельзя принудительно вернуть в родную страну или другую. Закон имеет определенные противоречия. В нем указан термин АТО, который с 1 мая 2018 года не применяется. Неизвестно, как на практике закон будет функционировать.