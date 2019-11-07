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пятница, 08 ноября 2019 00:05

Военным купят квартиры

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Министерство обороны купит до 125 квартир военнослужащим — в новостройках и на вторичном рынке.

До 50 квартир приобретут в Одессе. В Житомире, Мариуполе и Новомосковске — около 30. В Виннице, Николаеве и Днипре — 20. В Василькове на Киевщине планируют купить 15. Еще до 10 — в других населенных пунктах страны. Жильем в новостройках обеспечат при условии ввода их в эксплуатацию до конца года.

— Военным ничего доплачивать не нужно. Квартиры будут покупать на первичном рынке при долевом участии. Это когда Минобороны выступает заказчиком строительства определенного количества квартир. На вторичном рынке министерство полностью оплачивает стоимость жилья, — говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев, 47 лет. — Это — госпрограмма. Средства на это предусмотрены в бюджете страны.

— Возмущает, что в вопросе квартир сравняли тех, кто был несколько дней на блокпосту и месяцами воевал на передовой, — говорит 50-летний Василий Шкут, председатель организации "Ветераны войны Востока". - Есть специальный журнал, где записаны люди, непосредственно участвовавшие в боях. А УБД (участник боевых действий. — ГПУ) и статус выдавали всем, кто просто заехал в зону АТО. Есть знакомые, которые стояли несколько месяцев в Изюме — в 70 километрах от передовой. Даже автоматы в руках не держали, а уже имеют жилье. Хотелось бы верить, что на этот раз процедура распределения будет прозрачной и справедливой, и квартиры получат те, кто реально их заслуживает.

Также Кабинет министров выделил 300 млн грн на строительство доступного жилья.

"Выделили средства на строительство жилья для 950 семей. Из них 200 — семьи ветеранов АТО. Дома возведут в пригороде Киева, Днипра, Львова, Одессы, Харькова", — написал премьер-министр Украины 35-летний Алексей Гончарук в "Фейсбуке".

Автор: Наталия СОКОЛАН
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