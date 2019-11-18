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вторник, 19 ноября 2019 06:45

Военным бесплатно протезируют зубы

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В Виннице каждому демобилизованному участнику АТО и ООС дают из городского бюджета по 15 тыс. грн на протезирование зубов. Для этого следует самостоятельно сделать панорамный рентген-снимок.

— На эти деньги атовец может вставить шесть-восемь зубов, — говорит общественная активистка Таисия Гайда, 43 года. — В этом году выделили 60 тысяч, но еще не все деньги использованы. Ребята, видимо, плохо информированы об этой программе горсовета. Она рассчитана на пять лет.

Чтобы полечить зубы, ветеран должен иметь винницкую прописку и стоять на учете в городском военкомате. Также должен быть в реестре Департамента соцполитики.

Протезируют зубы в муниципальной стоматологической клинике.

Подобные программы действуют в Ривне, Тернополе, Днипре.

Автор: Татьяна САРАХАН
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