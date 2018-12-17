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вторник, 18 декабря 2018 00:55

Военный самолет Су-27 разбился на Житомирщине

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15 декабря на Житомирщине разбился военный самолет Су-27. Это произошло около 15:00.

Летчик выполнял упражнения по боевой подготовке на пилотаж в сложных метеорологических условиях. Отрабатывал приемы истребительной авиации. Полет длился около 30 мин. Самолет упал при заходе на посадку на аэродром Озерное в 1,5 км от посадочной полосы.

Пилот 43-летний Александр Фоменко погиб на месте. Был начальником воздушно-огневой и тактической подготовки бригады тактической авиации командования "Центр" Воздушных сил ВСУ. Родился в городе Шостка Сумской области. Закончил Харьковский национальный университет Воздушных сил им. Ивана Кожедуба в 1996-м. В ВСУ служил с 1992 года, стал военным пилотом первого класса. Освоил самолеты Л-39, МиГ-29, Су-27.

Общий налет Фоменко составлял 482 ч, из которых 45 ч — в 2018 году. Пилот имел подготовку к ведению боевых действий, работе инструктора в простых и сложных метеорологических условиях днем. Принимал участие в АТО на Донбасс в 2014-м. У него остались жена и дочь-восьмиклассница.

Су-27, который разбился, был одним из новейших самолетов этого типа в Воздушных силах ВСУ.

— Этот самолет 1987 года выпуска. Имел бортовой номер "55". В 2016-м прошел средний ремонт, — сообщили в Командовании Воздушных сил ВСУ. — Двигатели капитально ремонтировали на Луцком ремонтном заводе "Мотор". За время эксплуатации Су-27 осуществил 824 посадки, провел в небе 479 часов. Самолет поступил на вооружение и начал выполнять задания почти одновременно с погибшим пилотом. Фоменко хорошо знал эту машину.

Обстоятельства события выясняют. На месте катастрофы работают специалисты Государственного бюро расследований и стражи порядка.

Автор: Екатерина ЛУКЬЯШКО
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