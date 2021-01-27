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четверг, 28 января 2021 06:55

"Вика месяц побыла дома и пошла воевать за Украину"

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Ветерана войны арестовали за пособничество боевикам

19 января в Киеве полицейские задержали ветерана войны 30-летнюю Викторию Котеленец. Схватили в помещении Министерства ветеранов, куда женщина пришла получить удостоверение участника боевых действий.

Виктория родом из Донецка. До 2015 года жила там. Полицейские подозревают, что в 2014-м помогала боевикам, конвоировала украинских пленных на так называемом параде 24 августа. Котеленец же утверждает, что никогда не помогала оккупантам. Напротив, поддерживала украинских военных. С ноября 2015 года по 2017 год сама воевала в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". У нее был позывной "Фортуна".

"Парад пленных" состоялся в День независимости Украины 24 августа 2014 года в центре Донецка. Несколько десятков украинских воинов провели в центре города под конвоем. На одной из фотографий видно блондинку с винтовкой, которая охраняет колонну. Следователи уверены, что это - Виктория. Портретная экспертиза криминалистического центра МВД доказала, что "лицо на параде пленных" и Виктория Котеленец - это один и тот же человек.

В 2015-2016 годах СБУ проверяла Викторию Котеленец на причастность к деятельности наемников. Доказательств не обнаружили.

- Ее подозревают в участии в незаконном вооруженном формировании и жестоком обращении с военнопленными, - рассказывает адвокат "Фортуны" Виктор Цокур. - Виктории грозит до 12 лет тюрьмы. Ее арестовали без права залога до 20 марта.

Доказательства следователи собирали по рассказам свидетелей - бывших военных, которых вели на параде.

- Свидетели говорят, что колонну сопровождала блондинка лет 30-35. Виктории на тот момент было 23, но полицейских это не убедило в ее непричастности, - говорит Виктор Цокур.

Мать Виктории Наталья Воронцова рассказывает, что с июля по ноябрь 2014 года дочь находилась в России.

- Когда вернулась, сразу начала сотрудничать с "Правым сектором", - говорит Наталья Воронцова. - Добровольцы помогли ей уехать из Донецка с сыном. После этого Виктория месяц побыла дома и пошла воевать.

- Знаю Викторию с весны 2015 года, когда она пришла в наше подразделение, - говорит боец ​​"Правого сектора" Елена Белозерская. - У женщины на фото с пленными длинные светлые волосы, она действительно похожа на нынешнюю Викторию. Но Вика показала свои фото летом 2014-го. У нее там темные короткие волосы. За месяц до парада так их не отрастишь.

Муж Виктории Анатолий Котеленец - лейтенант Вооруженных сил Украины. Воспитывают 11-летнего сына и дочь, которой 1 год и 4 месяца. Живут в Константиновке Донецкой области.

В базе сайта "Миротворец" есть данные, что украинских пленных конвоировала донетчанка 38-летняя Ольга Сухова.

Сообщили, что узнали об этом с помощью тестовой версии новой системы распознавания лиц "Нейродендиграф". Сравнили фото Суховой и Виктории Котеленец. Программа показала сходство 0%.

Автор: Руслан ГРИШКО
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Дата
28
января

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