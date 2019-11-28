Ветеран АТО зарезали в родном селе

25 ноября в селе Новодеркул Беловодского района Луганской области на территории ипподрома нашли зарезанным ветерана АТО 28-летнего Юрия Гундаря. Тело пролежало в канаве около 10 дней.

Погибший служил по контракту в 25-й десантно-штурмовой бригаде. В 2014 году в боях на Донбассе получил осколочные ранения. В позапрошлом году демобилизовался и вернулся в родное село. Был безработный.

- Не знаю, что и думать. Юрий был бесконфликтный, сдержанный. Версия, что с ним расправились за разные политические или национальные взгляды - маловероятна, - говорит брат погибшего Андрей Гундарь, 30 лет. - Пророссийских людей в селе мало.

"С Юрием служили с 2013 года", - написал в "Фейсбуке" ветеран АТО Валерий Ананьев, 26 лет .. Один из лучших людей, которых я знал в жизни. В нем сочеталась физическая сила и неспособность ее применить несправедливо. Для армии - это большая редкость. Никогда не скулил и не жаловался, а ответственно и молча делал свою работу. Железный человек не из кино, а из жизни ".