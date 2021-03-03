В заповеднике массово гибнут птицы

369 перелетных птиц погибли на территории биосферного заповедника "Аскания-Нова" в Херсонской области с 24 февраля по 2 марта. Их сожгли в биотермической яме.

Падеж продолжается с января, когда обнаружили мертвыми 218 серых журавлей, занесенных в Красную книгу Украины. В конце февраля погибли более 200 грачей, 130 краснокнижных рыжих огарей, 10 перелетных птиц, гуси и казарки.

- За 30 лет здесь не было ни одной подобной массовой гибели, - говорит младший научный сотрудник лаборатории заповедника Татьяна Старовойтова, 28 лет. - Версию о птичьем гриппе отвергли, потому что не было симптомов. Это - химическое отравление. В случае с журавлями это подтвердила лаборатория. В феврале тоже отобрали анализы погибших птиц. Ждем результатов.

Одна из версий - отравились пестицидами и средствами, которыми на полях обрабатывают зерно от грызунов. Анализы культуры, отобранные у села Ясная Поляна Белозерского района и поселка Аскания-Нова Чаплинского района показали, что зерно токсично. Открыто уголовное производство.

28 февраля в природном парке "Нижнеднепровский" Алешковского района Херсонской области погибли 20 лебедей. Умерли из-за птичьего гриппа, установили эксперты.