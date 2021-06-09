8 июня в Украину прибыли 117 тыс. доз вакцины от коронавируса "Пфайзер". Поступили бесплатно от международной инициативы по распределению препаратов "Ковакс".

До сих пор получили более 4 млн доз - индийского "Ковишелда", южнокорейской "АстраЗенеки", китайского "Коронавака" и американского "Пфайзер". Почти половину - бесплатно. До конца года будет еще 34 млн доз по предоплате и 6 млн бесплатно.

В будни свободно вакцинируют людей старше 65 лет, педагогов, полицейских. По выходным вакцинируют всех желающих в центрах вакцинации. На 8 июня такие работают в Киеве, Одессе, Львове, Тернополе, Ривне, Полтаве. А также Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях на Полтавщине.

В прошлые выходные в таких вакцинировали 15 025 человек. Всего - 5 048 - в киевском Международном выставочном центре.

За неделю июня первую дозу вакцины получили 219,2 тыс. человек - наибольшее количество с начала вакцинации 24 февраля.

- Двигаемся к тому, чтобы все больше людей делали прививки в комфортных условиях, - рассказывает иммунолог Федор Лапий, 48 лет. - План правительства вакцинировать 5 миллионов украинцев до осени - реальный. Препаратов достаточно, расширяется сеть пунктов.

Предполагает, что осенью может быть очередной всплеск заболеваемости.

- Не успеем вакцинировать 70 процентов населения, а украинцы уже не видят опасности, пренебрегают профилактикой, - добавляет Федор Иванович. - Может возникнуть дефицит шприцев. Особенно, если выйдем на 100-200 тысяч прививок в сутки. Потому что для "Пфайзера" нужны два - для разведения и забора препарата.

Для прививки в центре вакцинации нужно взять паспорт, идентификационный номер и декларацию с семейным врачом.

В Украине ослабили карантин. Кинотеатрам и театрам позволили принимать более половины зрителей. Не запрещены массовые мероприятия, дискотеки в кафе и ресторанах, ночных клубах. Гости должны иметь отрицательный тест на коронавирус или документ о вакцинации. Расстояние между столиками - 1,5 м.

Количество ковидных больниц уменьшили с 300 до 257. В остальных медицинских учреждениях возобновили плановые госпитализации. Врачи вернулись к работе по специальности.

Все области находятся в зеленой зоне карантина.

- Снижение заболеваемости наблюдается во всем Северном полушарии. Только Турция, Россия и Франция еще имеют почти 5 тысяч случаев в сутки, - говорит бывший директор Центра общественного здоровья Владимир Курпита, 51 год. - Сейчас лето и у людей уменьшилось количество контактов в закрытых помещениях. Трудно спрогнозировать, как болезнь себя поведет дальше. Будет зависеть от того, будем ли летом прятаться от солнца под кондиционерами, среди большого количества людей. Неизвестно, насколько вирус мутирует.

Предполагает, что осенью количество больных возрастет.

- Люди вернутся из отпусков, дети пойдут в школу, - говорит Владимир Иванович. - Активность болезни будет зависеть от количества вакцинированных. Для коллективного иммунитета нужно, чтобы с вирусом столкнулись 60-70 процентов украинцев. Первую дозу вакцины у нас получили 1,1 миллиона человек. Переболели 2,2 миллиона. А у нас более 37 миллионов граждан.

Свидетельство дают после второй прививки

Международное бумажное свидетельство о вакцинации начали выдавать в Украине людям, которые получили два укола от коронавируса.

Их можно получить после повторной прививки или у семейного врача. Документ заполняют на украинском и французском или английском языках. Содержит данные пациента, название вакцины и дату ее введения. Свидетельство будет действовать год. Можно будет выезжать в страны, которые его признают. Первыми это могут сделать Венгрия, Молдова, Грузия и Турция, говорят в Министерстве иностранных дел. Страны Евросоюза такой документ признавать не будут. Ездить туда сможем, имея ковид-паспорта. В Европе их начнут выдавать с 1 июля.

- Мы сделаем это на 10-14 дней позже, - говорит министр Кабинета министров Олег Немчинов, 44 года. - Технологически были готовы еще два месяца тому назад. Но ЕС расширил требования к сертификату.

Ковид-паспорт можно будет получить в бумажной форме или в приложении "Дія". Будет одержать QR-код для считывания. Его будут признавать европейские страны, потому что все вакцины в Украине одобрила Всемирная организация здравоохранения, говорят в Минздраве.