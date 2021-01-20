В траншее нашли коньяк за сотни тысяч гривен

По меньшей мере 100-летний коньяк нашли в Одессе 15 января. Оценивают в $12-40 тыс. — от 336 тыс. до более 1,1 млн грн. Точную стоимость назовут после анализа спиртного.

Бутылку заметили рабочие. Расширяли траншею и прокладывали высоковольтный кабель на территории коньячного завода "Шустов". Лежала на глубине 1,3 м.

- Через окно услышал, что обеспокоенно заговорили. Позвали меня, — рассказывает 38-летний Сергей Дяченко, директор музея коньячного дела Николая Шустова. - На таре выгравирован колокол компании и надпись "Шустов". Такие бутылки выпускали в 1899-1906 годах. Интересно, не утратил ли напиток крепость, аромат. Но пробовать не будем. Выставим в музее.

— Коньяк можно употреблять в умеренном количестве, если нет противопоказаний, — говорит Андрей Дзюба, 52 года, гастроэнтеролог из Полтавы. - Когда напиток долго хранится в бутылке, происходят определенные изменения. Но это - не старение алкоголя. Если бы выдерживали в кадках, с возрастом спиртное становилось бы лучше. Раньше придерживались технологий, для коньяка использовали лишь виноградный спирт. Сейчас встречаются недобросовестные производители.