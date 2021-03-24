В школах отменили итоговую аттестацию

Министерство образования освободило учеников четвертых и девятых классов от нынешней государственной итоговой аттестации из-за распространения коронавируса. В документах им сделают запись "освобожден (а)".

- Позитив один - избегаем контактов детей между собой и учителями, - говорит директор Научного лицея №3 Полтавского горсовета Ирина Гринь, 49 лет. - Однако, если нас будут возвращать за парты, почему не составить ГИА? Школьники будут учиться до мая, и логично было бы подвести какие-то итоги. Чтобы они увидели свой уровень.

Отмена ГИА для четвертых классов - отрицательный момент для учащихся. Потому что аттестация - это всегда серьезная подготовка и мобилизация ребенка, его ответственность. В этом году школьники теряют возможность показать свои знания.

Девятиклассники, которые планируют дальше получать среднее специальное образование, теряют психологический настрой. В прошлом году вступительная кампания в колледжи проходила в виде экзаменов. Школьник готовился к ГИА, и параллельно к ним. Теперь сдать экзамены будет труднее.

Есть более глобальная проблема, чем отмена аттестации, добавляет педагог.

- Кого через несколько лет выпустят школы? На дистанционном обучении дети могут выключать камеры и делать вид, что слушают. Уровень знаний будет соответствующий. Даже если учитель добросовестно готовится, то качество таких уроков - 30 процентов занятий в аудитории.