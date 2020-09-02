В поездах появилась охрана

С 25 августа в 10 пассажирских поездах Укрзализныци заработала военизированная охрана. Имеют спецформу и знаки различия.

— Это пилотный проект по охране порядка в поездах, — говорит министр инфраструктуры Владислав Криклий, 33 года. — Также продолжаем устанавливать видеокамеры. Ими уже обеспечили треть вагонов.

40 охранников работают в поездах: Мариуполь — Киев, Киев — Ужгород, Киев — Запорожье, Киев — Трускавец, Харьков — Киев, Днипро — Киев, Львов — Киев, Киев — Херсон, Одесса — Киев, Киев — Покровск. Их количество будут увеличивать.

Военизированная охрана будет задерживать пассажиров, которые будут нарушать порядок.

- Обращались в полицию с просьбой сопровождать поезда. Ответа не получали. Поэтому ввели охрану, которую сами будем финансировать, - говорят в Укрзализныце. — Раньше она сопровождала грузовые поезда.