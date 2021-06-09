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четверг, 10 июня 2021 00:11

В колбасе из магазина нашли кусок стекла

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Кусок стекла размером с ягоду рябины нашел в варено-копченой колбасе сумчанин Виктор Петров. Купил ее по акции в супермаркете.

- Откусил и начал жевать. Что-то твердое попалось. Думал, кость. Вынимаю, а это стекло. Чуть не проглотил. Хорошо, что попалось на зуб, - рассказывает Петров. Отнес колбасу в магазин. Ему вернули деньги.

В марте жительница города Ковель на Волыни заметила в хлебе мышь. В предыдущие годы украинцы находили в еде из магазинов камни, тараканов и тому подобное.

- Если случается подобное, надо обращаться в местное управление Госслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей. Должен быть чек и сам продукт, - говорит первый заместитель начальника главного управления Госпродпотребслужбы Сумщины Евгений Лазоренко, 44 года. - Партию колбасы изъяли из продажи. Ее делали в Днипре. Передали тамошним коллегам материалы. Если установят нарушения гигиенических норм, на предприятие наложат штраф до 60 минимальных зарплат.

Если проглотить маленький кусочек стекла - вреда для организма может не быть, говорит заведующий эндоскопического отделения Полтавского областного онкодиспансера 60-летний Владимир Галинский:

- Кишечник стекло не впитывает. Обломок проскочит пищеварительный тракт и выйдет естественным путем. Человек и не заметит. Есть вероятность, что острые края порежут слизистую желудка или кишечника и будет воспаление. Но оно не приведет к серьезным последствиям - поболит и само заживет.

Порвать кишку могут острые и плоские предметы. Преимущественно это металл. Например, монета с заточенными краями.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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