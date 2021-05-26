В городе отравили собак

Массово отравили бездомных собак в городе Днепрорудное Васильевского района Запорожской области. Умерли 10 животных.

- На прошлой неделе звонили люди и говорили, что видели собак в агонии и мертвых. Их находили в районе школы, детского сада, стадиона, - рассказывает зоозащитница Татьяна Жужа, 34 года. - Раньше на животных жаловались. Якобы они агрессивны и лают на детей. В соцсетях некоторые писали, что отравят их.

Татьяна Жужа написала заявление в полицию. Если злоумышленников найдут - могут получить от шести месяцев до пяти лет тюрьмы.

- Остатков отравленной приманки не нашли. Или собаки ее съели полностью или злоумышленники собрали остатки. Это первое за более четырех лет такое отравление животных. Большинство собак в городе вакцинированы, имеют чипы. Однако убитые не были стерилизованы, потому что их еще не успели отловить. Пришли из другого района.