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вторник, 20 августа 2019 06:45

В городе мастеров маникюра больше, чем таксистов

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- Я работаю на дому уже год. Пока у меня только та клиентура, которую перетянула из салона. За маникюр тогда брала 200 гривен: 150 в кассу, а 50 мне. Теперь трачу только на материалы, - говорит 30-летняя Светлана Крючкова из оккупированного Докучаевска Донецкой области.

Средняя цена на маникюр в оккупированных Донецкой и Луганской областях составляет 230 грн. Покрасить ногти на ногах - 100. Полный педикюр - редкая и дорогая процедура. Стоит 500 грн. За новую прическу и покраску в среднем тратят 1921 грн. Сделать ресницы - от 300 грн.

- В этом бизнесе высокая конкуренция. За каждую клиентку приходится бороться, - говорит жительница оккупированного Луганска 36-летняя Оксана Кономар. - В основном люди бедные, поэтому приходят редко. Средняя зарплата у населения 4,2 тысячи гривен. На них по салонам не походишь.

Мастера охотно выезжают домой к клиентам. Выставляют объявления в социальных сетях. Ведут черные списки тех, кто обманывает или не приходит на заказ.

- Зимой я приехала на дом к одной девушке. Перед этим трижды звонила ей. Спрашивала, точно ли будет делать педикюр, - говорит 26-летняя Елена Довгань из оккупированного Алчевска. - В результате на звонки она не отвечала, а дверь не открыла. Я час простояла на морозе и простудилась. А дома маленький ребенок меня ждет. Я ее пустила по черным спискам во все группы, пусть в Киеве ногти красит.

Для мужчин расценки другие. Постричься можно за 288 грн. Оформление бороды будет стоить 200 грн, усы обойдутся в 70 грн. За мужской маникюр придется заплатить 150 грн, за восковую эпиляцию лица - 220.

Цены на детскую стрижку начинаются с 300 грн.

Материалы для работы привозят из России. Покупают китайские гель-лаки "Блюскай" за 34 грн.

Лашмейкеры (мастер по наращиванию ресниц. - ГПУ) используют материалы фирмы "Нагараку", производства Южной Кореи. Упаковка стоит 100 грн.

- Стоимость услуги формируем из цены на лак и работу. Дорогие материалы не окупятся, приходится работать с тем, что имеем. Наибольший спрос на разные праздники, перед отпусками. Слава Богу, работа есть, - говорит 23-летняя Карина Касьянова, мастер по маникюру из оккупированного Енакиево. - На этом условно не экономят. Почему условно, потому что передерживают больше срока, который надо носить ресницы, ногти. Ждут, когда упадет последняя, или ногти просто перерастут. Это неправильно, но денег у людей нет.

Чтобы научиться делать маникюр, заканчивают курсы. Цена за двухдневное обучение по наращиванию ресниц составляет от 1916 грн. А за начальный курс маникюра - 1,5 тыс. грн. За уровень знаний нужно доплачивать. В целом получается почти 15 тыс. грн за все.

- У нас каждый второй продавец с наращенными ногтями, "надутыми" губами и приклеенными ресницами. В городе мастеров маникюра и наращивания уже больше, чем таксистов, - говорит Оксана Макарова из оккупированного Донецка. - Но этот маникюр на первой неделе начинает сыпаться.

Женщины, работающие на дому, не платят налоги в бюджет захваченных городов. Кто открывает салоны красоты - регистрируются в налоговой инспекции так называемой ДНР или ЛНР.

Для этого надо получить паспорт и идентификационный код оккупантов. Выдают документы при наличии паспорта Украины старого образца (в виде книжечки. - ГПУ). Ежемесячно предприниматель должен платить налог - 768 грн за каждого работника.

Закрыла бизнес из-за проверок

Все бизнесы или предприятия, неподконтрольные напрямую оккупантам, постоянно проверяют. Если нет "крыши", владельцев заставляют закрыться.

- Сестра арендовала место в Донецке. Бросила это дело, потому что очень много проверок, которые хотят денег, - говорит 27-летняя Виктория. Фамилии не называет. - Поток клиентов не перекрывал расходы. Постоянно штрафовали. Один такой выписали из-за того, что в кабинете нет умывальника, а он был за стеной.

Во второй раз оштрафовали за дезинфицирующий раствор и перчатки из Украины. Сестре хватило двух месяцев работы. Все закрыла и уехала.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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