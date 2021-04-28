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четверг, 29 апреля 2021 00:36

В Черное море зашел военный корабль Соединенных Штатов Америки

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27 апреля в Черное море зашел патрульный катер береговой охраны США "Гамильтон". Так американцы продемонстрировали поддержку Украины в случае открытой и еще большей агрессии России.

Американский катер береговой охраны посещает Черное море впервые за последние 13 лет. Последний раз здесь был катер "Далас" - входил в акваторию в 2008-ом и 1995-ом.

— Соединенные Штаты продолжат внимательно наблюдать за отводом сил Российской Федерации от границ Украины, — говорит представитель Пентагона Джон Кирби. - Еще рано утверждать, что русские войска отведены.

В Черном море до сих пор остаются два больших десантных корабля Северного флота РФ — "Александр Отраковский" и "Кондопога". В Москве уверяют, что зашли туда ради учений.

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