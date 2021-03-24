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четверг, 25 марта 2021 07:56

В больницах нет мест для больных коронавирусом

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- В Украине нужно срочно объявлять жесткий карантин. Иначе обострятся и регионы, где спокойно, - говорит ведущая инфекционист Министерства здравоохранения Ольга ГОЛУБОВСКАЯ, 55 лет.

На 23 марта в красной зоне карантина оказались Киев и восемь областей - Львовская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Черновицкая, Сумская и Одесская. В течение недели там госпитализировали более 60 человек на каждые 100 тыс. населения, загруженность коек более 65%. Запретили работу торгово-развлекательных центров, спортзалов, непродовольственных рынков и магазинов, кафе и рестораны работают на вынос. Учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения. По улицам нельзя ходить без масок в местах, где нет возможности соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Решение о работе общественного и железнодорожного транспорта принимают местные власти. Он должен быть заполнен не более, чем наполовину.

15 регионов - в оранжевой зоне. В желтой - Херсонщина. Локдаун вероятен, если половина областей окажутся в красной, говорит Минздраве.

- Должны запасаться кислородом. Открывать новые стационары, грамотно проводить вакцинацию, - продолжает Ольга Голубовская. - Есть мутации вируса. Острый период стал более длительным и может вызвать тяжелые формы заболевания. У нас есть отработанные методы лечения, но пациенты или слабо на них реагируют, или после улучшения у них наступает обострение болезни.

В Киеве госпитализируют почти 110 человек на каждые 100 тыс. населения.

- Количество коек с подключенным кислородом критически уменьшается во всех больницах, где принимают ковидных больных, - говорит инфекционист столичной городской больницы №4 Евгений Дубровский, 35 лет. - Новые пациенты поступают постоянно, потому что тяжелый ковид не лечится дома. Многие с букетом хронических заболеваний. Медики на грани морального и физического истощения.

Лечатся преимущественно те, кто заболел впервые. Люди повторно могут инфицироваться. Но количество мизерное (1360 человек подхватили ковид во второй раз с начала пандемии до 16 марта этого года, заявили в Центре общественного здоровья. - ГПУ) и переносят коронавирус легче. Должны продержаться месяц и эпидемия сойдет на минимальный уровень. Есть предположение, что переболевшие разными штаммами - сформируют коллективный иммунитет.

Причиной третьей волны коронавируса стало несоблюдение карантина во время зимних праздников, говорят медики.

- На Буковине новая вспышка началась четыре недели тому назад. Именно после религиозных праздников - говорит инфекционист Черновицкой областной больницы Ольга Кобевко, 38 лет. - Люди больше контактировали, собирались большими группами. Затем был локдаун, который, вероятно, пришелся на инкубационный период. Еще одним вариантом вспышки могут быть новые штампы вируса.

Реанимации заполнены. Новые пациенты поступают, а те, которые уже в стационаре - еще не выписываются. Могут находиться в больнице до месяца. Необходимо открывать новые базы.

Ложь, что коронавирус больше поражает пожилых. Страдают разные возрастные группы, просто у старших больше сопутствующих болезней. Есть много летальных случаев молодежи до 30 лет.

Вакцинация - единственный метод побороть вирус.

- Она идет очень медленно, - добавляет Кобевко. - Кроме отказов, имеем малое количество препарата. С таким раскладом сформировать коллективный иммунитет не получится. Следует срочно покупать вакцину и налаживать информационный диалог с людьми. Сейчас доверия к власти нет из-за ее постоянной лжи.

Становится больше больных на Полтавщине.

- Вспышка началась недели две тому назад. Все пациенты от 50 до 70 лет - в тяжелом или среднем состоянии, - говорит заместитель директора полтавской больницы №5 Людмила Сало.

В областной инфекционной больнице заняты более 90% коек.

- 80 процентов пациентов имеют тяжелое течение болезни. Она осложнена сопутствующими заболеваниями. Самые распространенные - ишемическая болезнь сердца, гипертония, ожирение, сахарный диабет, - рассказывает инфекционист медучреждения Роман Пономаренко.

С 22 марта в Украине стартовал второй этап вакцинации. Вакцинируют семейных врачей. С 29-30 числа будут вакцинировать людей старше 80 лет, социальных работников.

До конца месяца должны получить 1,5 млн доз "Ковишелда". Должна поступить партия китайского препарата "Синовак".

- Кроме мобильных бригад, начинают работать 565 пунктов вакцинации. Всего в течение второго этапа откроем таких более 2,5 тысячи, - говорит министр здравоохранения Максим Степанов, 45 лет.

С 24 февраля по 24 марта в Украине от коронавируса вакцинировали 137026 человек. Часть людей получили вакцину не становясь в официальную очередь.

- Обзванивала 16 марта городские больницы и спрашивала, есть ли свободные дозы. У меня брали телефон и обещали перезвонить. На следующее утро набрали из областной больницы восстановительного лечения и диагностики. Пригласили на вакцинацию, - рассказывает полтавчанка Алла Пушко, 53 года. - Передо мной возле кабинета сидели три человека. Так же попали без регистрации в "Дії". Смеялись: "Официального укола мы ждали бы лет пять".

После прививки рука не болела, температура не поднималась. Повторно приду через 12 недель (по инструкции "Ковишелд" во второй раз вводят через 4-12 недель. Минздрав избрал максимальный срок между уколами чтобы первой партией вакцины вакцинировать большее количество людей. - ГПУ). Точную дату сообщит семейный врач.

- Три недели тому назад увидел сообщение на сайте Черниговской облгосадминистрации, что есть возможность вакцинироваться вне очереди, - говорит журналист 48-летний Валерий Литовченко. - Сделал об этом пост в фейсбуке. Позвонили из администрации и предложили связаться с Центром общественного здоровья. Вышел на координатора и она предложила вакцинироваться. Со мной пошла коллега. На следующий день - еще одна.

До конца года Минздрав планирует вакцинировать до 30 млн украинцев. Для этого необходимо вакцинировать по 100 тыс. человек в сутки. На процедуру необходимо приходить с паспортом и идентификационным кодом. Данные внесут в электронный реестр.

Автор: Анна ОРЕЛ, Ольга СТЕНЬКО
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Сейчас вы читаете новость «В больницах нет мест для больных коронавирусом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

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