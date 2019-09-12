Украинские полярники нашли пещеру

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 873
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2502
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1098
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1845
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2511
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1053
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1494
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1206
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2187
Фото
Все фото
4
6
3
4
3
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4356
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30609
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 234
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 07:55

Украинские полярники нашли пещеру

  Комментировать
 

Ученые украинской полярной экспедиции исследовали в Антарктиде малоизвестную ледниковую пещеру. Имеет несколько озер и реку.

— Еще первые экспедиции нашей станции "Академик Вернадский" нашли на острове Галиндез пещеру, — говорит директор станции 24-й Украинской антарктической экспедиции 44-летний Игорь Дикий. — Не исследовали ее, потому что вход был завален. А нам повезло. Нашли вход со стороны старой британской базы.

Длина ходов пещеры — почти 200 м. Полярники нашли зал на 360 "квадратов", в нем — река подо льдом и два озера. Взяли образцы для исследований. На 20-метровой глубине льда нашли перо птицы. Имеет широкое опахало, не принадлежит пингвину.

— Анализ образцов может дать неожиданные результаты, — говорит метеоролог, участник 16-й Украинской антарктической экспедиции Денис Пышняк, 34 года. — Пещера расположена в леднике, которому четыре тысячи лет.

В отобранных образцах могут быть микроорганизмы, растения. Они дадут информацию, что было на этом месте несколько тысяч лет тому назад.

— У нас есть новые данные о ледниках, — продолжает Пышняк. - Например, в пещере нашли незамерзшую воду. До сих пор знали, что в леднике есть лишь минусовая температура.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинские полярники нашли пещеру». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
13
сентября

На рынке взорвалась бомба: 20 погибших

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 55846
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 41844
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 27243
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 11 Просмотров: 24931
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 6 Просмотров: 21438
Украина
Телевидение станет платным
Телевидение станет платным Просмотров: 180
"Ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться. Кричали: "Не вставать!"
"Ставили на колени и целую ночь не давали спать и двигаться. Кричали: "Не вставать!" Просмотров: 90
Поставили памятник мидиям
Поставили памятник мидиям Просмотров: 9
О смерти отца сообщили через месяц
О смерти отца сообщили через месяц Просмотров: 36
Романа Сущенко подставил кум
Романа Сущенко подставил кум Просмотров: 81
Больше всего комментируют
11
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
6
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
5
Как создать миллион рабочих мест
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 804
Голосование Сколько времени Алексей Михайличенко продержится на посту главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) до зимы
  • 2) до лета
  • 3) два года
  • 4) полностью отработает трёхлетний контракт
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua