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среда, 30 декабря 2020 06:25

Украинку вакцинировали от коронавируса в Израиле

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Украинка 43-летняя Илона Фанта одной из первых получила прививку от коронавируса в Израиле. Ей ввели вакцину американской компании "Пфайзер".

В городе Раанана Илона с семьей живет четыре года. Работает в местном комитете по контролю за медицинскими исследованиями.

- В смс прислали номер телефона координатора в больнице, где начали вакцинировать коллег. Затем сбросили форму с вопросами о состоянии здоровья, назначили дату, - рассказывает Илона. - В нужное время микроавтобусом отвезли в соседний город Кфар-Сава. Там в медучреждении и сделали прививки. Перед этим еще раз переспросили о состоянии здоровья.

Очереди на вакцинацию у манипуляционных кабинетов нет.

- Когда вкололи, почувствовала сильное тепло в руке. Затем легкое онемение. Первые дни верхняя часть руки болела. Повторно препарат введут через три недели.

Илоне Фанте предоставили перечень возможных побочных эффектов - повышенная температура, головная боль, сыпь. Должна принести на повторный укол и указать, чувствовала ли что-то из этого.

Вакцинация в Израиле стартовала с 20 декабря. Прививки бесплатные и добровольные.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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