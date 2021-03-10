Украинец выиграл более 33 миллионов гривен

Джекпот более 33 млн грн выиграли в лотерее "Супер Лото". Имя победителя и место покупки билета пока не разглашают.

- Счастливчик приобрел билет утром 4 марта. В лототроне выпали числа, которые полностью совпали с комбинацией игрока, - говорят в пресс-службе Украинской национальной лотереи. - Выигрыш будем выплачивать на банковский счет победителя. Поделим на несколько платежей. Полную сумму отдадим максимум за 60 месяцев.

Если игрок захочет забрать средства быстрее, то должен передать билет на экспертизу вместе с документами. С суммы выигрыша спишут 19,5% налогов. На руки победитель получит около 26,6 млн грн.

Это самый большой выигрыш в истории Украины. Предыдущий джекпот в 15,2 млн грн сорвал житель Тернополя в 2007 году.

- Из недавних джекпотов можем отметить выигрыши в 2014-ом и 2015-ом. Тогда люди получили по 12 и более 8 миллионов гривен соответственно, - добавляют в УНЛ.

Украинская национальная лотерея проводится с 1997 года под наблюдением Министерства финансов и Государственного казначейства.