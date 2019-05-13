Украинцы начали отдыхать дважды в год

Самыми популярными странами для отдыха среди украинцев в прошлом году стали Египет и Турция. В Европе путешествовали в Грецию, Болгарию, на Кипр, говорят эксперты сайта "Отпуск".

- Последние пять лет украинцы чаще ездят отдыхать, - говорит менеджер по туризму Ольга Федоренко, 35 лет. - Часто выбираются два раза в год. Те, кто хотя бы раз поехал за границу, хотят еще.

Почему туры в Египет и Турцию остаются популярными?

- В Египет едут в Шарм-эль-Шейх и Хургаду. Можно увидеть подводные красоты, понырять. Египет дешевле и теплее Турции. Популярна турецкая Анталия, там удовлетворяет соотношение "цена-качество".

Отели в Турции и Египте предлагают дополнительные услуги для отдыха. Там есть собственная "скорая", большие детские центры с ресторанами, мастер-классами, играми. Также есть отели для клиентов 18+, курорты для пенсионеров.

Стоимость отдыха выросла?

- Для семьи из четырех человек путешествие в Египет будет стоить 1,2-1,3 тысячи долларов - 32-35 тысяч гривен, в Турцию - 1,5 тысячи долларов. Все хотят путешествовать недорого. Обязательно просят отель на берегу моря, услугу "все включено". Принципиально - видеть море, купаться и дышать им. Молодежь любит экскурсии, расширяет кругозор. Люди с детьми стремятся к пассивному отдыху.

Какова туристическая культура украинцев?

- Наши люди не уважают труд менеджера по туризму. Выдавливают скидки. На курортах мало дают чаевых, ведут себя шумнее европейцев.

Какие направления для путешествий будут популярны в следующие годы?

- Становится модным китайский остров Хайнань. Он по цене, как Египет. Заинтересовывает молодежь, которой надоели Египет и Турция. Путешествия в Европу не будут терять популярности, но большинство клиентов пугаются цены и отсутствия услуги "все включено". Российский Санкт-Петербург никто даже не спрашивает. В Украине все хотят в Карпаты. Кто поехал раз - ездит в разные времена года.