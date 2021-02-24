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четверг, 25 февраля 2021 00:56

Украина выиграла бронзу на чемпионате мира по биатлону

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Бронзовую медаль на чемпионате мира по биатлону одержала сборная Украины. Женщины стали третьими в эстафете.

Начала гонку 25-летняя Анастасия Меркушина. Использовала один дополнительный патрон и передала эстафету пятой.

30-летняя Юлия Джима имела два дополнительных патрона и финишировала третьей. 24-летняя Дарья Блашко на третьем этапе стреляла без промахов, но плохо бежала и завершила гонку четвертой. Последней в эстафету вошла капитан сборной 34-летняя Елена Пидгрушная. Отлично отстреляла лежа и пришла на стрельбу стоя вместе с лидером - представительницей Норвегии. На этот раз украинке понадобились два дополнительных патрона. На дистанции наша спортсменка опередила немку Францишку Пройс. Однако на финише та обогнала Пидгрушную и завоевала серебряную медаль для своей страны. Золотые награды получила Норвегия.

Автор: Юрий СТРИГУН
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