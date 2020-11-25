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четверг, 26 ноября 2020 00:00

Ухо сделали из ребер

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Ушную раковину реконструировали в киевской клинике "Оберег" 9-летней Аминате Думбаи из Николаева. У нее была недоразвита левая ушная раковина. Подобные операции в Украине - редкость.

Впервые оперировали по японскому методу "Нагата".

- У пациентки взяли хрящевые сегменты из нескольких ребер. Из них вырезали новое ушко, скрепили швами. Конструкцию погрузили под кожу, - говорит пластический хирург Дмитрий Слоссер, 51 год. - Когда кожа на ухе приживется, его нужно будет открыть. Тогда ребенок сможет в будущем носить очки или слушать музыку в наушниках.

Операция длилась почти 9 часов. Ее транслировали в приложении "Зум" для врачей из Израиля и Казахстана. Сейчас пациентка чувствует себя хорошо. Ухо прижилось.

До сих пор украинских детей с подобными патологиями лечили преимущественно за рубежом. В Израиле вмешательство стоило бы $ 25 тыс., в США - $ 50 тыс. В Украине операцию провели бесплатно. Родители заплатили за госпитализацию, лекарства и наркоз - почти 40 тыс. грн.

- В мире до 100 хирургов, которые выполняют подобные вмешательства. По статистике, у одного из 10 тысяч детей отсутствует ушная раковина, - добавляет Слоссер.

Автор: Влада МОСКВИТИС
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