Убийцу 33 человек выпустили из изолятора

15 августа из следственного изолятора города Мариуполь Донецкой области выпустили 44-летнего Валерия Кирсанова. Был корректировщиком огня у боевиков. 24 января 2015-го направил реактивные снаряды в жилой сектор Мариуполя. Погибли 33 местных, 117 получили ранения.

Тогда россияне сделали несколько залпов из "Града" и "Урагана" по мариупольскому микрорайону Восточный. Выпустили 120 снарядов, которые разбили дома, дороги, детские сады и магазины.

В тот же день сотрудники СБУ задержали корректировщика Валерия Кирсанова. Он из Мариуполя, до 2014 года работал в Государственной автомобильной инспекции. Его завербовали российские спецслужбы, имел позывной "Гаишник".

Четыре года длился суд над Кирсановым. Он не признавал вины. Все время находился в изоляторе. 21 июня ему объявили приговор - девять лет тюрьмы за участие в незаконном военном формировании и хранение оружия. Через два месяца освободили по закону Савченко - проведенный в изоляторе день считается как два в колонии.

Остальные восемь человек, причастных к обстрелу - кадровые российские военные. Находятся в России и на оккупированной территории.

15 августа под следственным изолятором Валерия Кирсанова встретили местные жители. Забросали помидорами, облили томатным соком и зеленкой. Кричали: "На кладбище езжай на могилы убитых детей" и "Расскажи, как ты будешь жить в городе?" Отвечал, что будет жить нормально.

- Мне не стыдно, - повторял Кирсанов.

Присутствующий священник предложил ему покаяться. Боевик ответил, что крови на его руках нет.

Активисты не позволили Кирсанову поехать на такси. Он пошел с женой пешком. По дороге их снова облили зеленкой.

- Я знаю много судей-сепаров, которые объявляют приговоры украинцам и отпускают врагов, - говорит волонтер 37-летний Тимофей Златкин. - Такие в Краматорске Донецкой области, Оболонском райсуде Киева.

- Путину не надо менять своих террористов - Украина сама отпускает их одного за другим. Они даже не прячутся, - говорит военный эксперт Юрий Бутусов, 43 года. - Кирсанова легализовали, может законно передвигаться по Украине, продолжать работать на российских "кураторов".