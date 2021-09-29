Три области приближаются к красной зоне карантина

В этом году пик заболеваемости коронавирусом будет в ноябре. Нагрузка на медицинскую систему тогда ожидается, что будет самой высокой, говорит главный санитарный врач Украины Игорь Кузин, 36 лет.

- Раньше считали, что пиковые нагрузки придутся на ноябрь-декабрь. Сейчас мы видим, что они могут быть раньше. Ситуация разворачивается довольно быстро. Оттянуть пик можно, только вакцинировавшись.

В Украине ежесуточно выявляют более 9 тыс. новых больных коронавирусом. Больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Одесской, Донецкой и Запорожской областях. Кроме них, к красной зоне карантина приближаются Житомирщина, Луганщина и Львовщина.

- В 2020-ом в Киеве работали сразу девять ковидных больниц. Сейчас только две, - говорит столичный инфекционист Евгений Дубровский. - В Минздраве заявляют, что среди госпитализированных 98 процентов - вакцинированные. Это так. Но вакцинировали мы не тех. У нас вакцинирована преимущественно молодежь, которая легче переносит болезнь. А пожилые люди остались не вакцинированными.

Чтобы увеличить количество вакцинированных, власти рассматривают возможность введения обязательной прививки для работников учебных заведений, министерств, органов власти, государственных администраций.

- Вместо обязательной вакцинации нужно применять положительные стимулы для вакцинированных - от финансовой помощи до различных льгот, - говорит министр здравоохранения 2014-го Олег Мусий, 56 лет. - Это помогло бы вакцинировать более 12 процентов людей. С нынешним темпом вакцинации мы не сформируем коллективный иммунитет. Стоит все усилия направить на медицинскую сферу. Обустроить реанимационные, кислородные койки.

45% населения уже пережили коронавирус, добавляет эксперт. В новую волну будут болеть в основном другие люди.

- До Нового года волна закончится и Украина выйдет из пандемии, - добавляет Мусий.