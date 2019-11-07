Требуют снести украинский храм

Снести храм Пречистого образа Божией Матери "Неопалимая Купина" в Евпатории требует оккупационная администрация. Он принадлежит Крымской епархии Православной церкви Украины.

— В течение полугода они присылали различные комиссии, которые фиксировали "факт" незаконного строительства, — говорит архиепископ 50-летний Климент. — Я подавал заявления и письма так называемой администрации города Евпатория с объяснениями, что это сооружение установили до 2014-го.

Церковь в Евпатории начали строить до аннексии Крыма. Она деревянная, занимает 30 кв. м. Оккупационная администрация хочет, чтобы ПЦУ разрушила здание за свой счет и вернула землю городу.

До 2014 года в Крыму были зарегистрированы 49 религиозных общин украинской церкви, включая православные миссии, монастыри, братства. В 20 из них регулярно совершались богослужения. После аннексии количество общин сначала сократилось до девяти, затем до четырех.