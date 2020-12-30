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Существуют восемь сценариев развития событий

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Президент Украины 42-летний Владимир Зеленский обещал закончить 2020 год миром в Донбассе. 27 июля подписал приказ о всеобъемлющем прекращении огня. Однако на линии соприкосновения до сих пор стреляют.

В 2020 году в результате боевых действий в зоне операции Объединенных сил погибли 56 воинов - 55 мужчин и женщина-медик Клавдия Сытник. Преимущественно гибли во время обстрелов, боевых выходов, подрывались на минах. Ранения получили более полутысячи бойцов.

Больше всего на фронте украинско-российской войны в Донбассе погибло воинов в марте - 12. В августе и декабре обошлось без потерь.

Наибольшую огласку получила ситуация 13 июля. Тогда погибли лейтенант Дмитрий Красногрудь, сержант Ярослав Журавель и медик Николай Илин из 503-го батальона.

В тот день на мине подорвался командир разведывательного взвода Дмитрий Красногрудь. Побратимы решили забрать его тело с поля боя. Представители общего центра координации и контроля гарантировали режим тишины и группа отправилась. Однако российские наемники начали их расстреливать. В спину убили медика, ранили сержанта Ярослава Журавля. Он остался на линии огня и два дня истекал кровью. Его так и не смогли эвакуировать, потому что командование не давало приказа на новый выход.

В конце августа Владимир Зеленский признал, что переговоры о прекращении войны на Донбассе продвигаются не так быстро, как хотелось бы:

"Но по результатам второй "нормандской встречи" есть большой шанс закончить войну в этом году. Я очень в это верю".

Украинская делегация в Трехсторонний контактной группе по Донбассу призвала Россию провести новую встречу в "нормандском формате" на высшем уровне. Но в Кремле отказали.

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук признал, что у Украины нет плана "Б" по Донбассу, о котором говорил Зеленский.

Аналитики центра "Новая Европа" прогнозировали восемь сценариев урегулирования конфликта на Донбассе в 2020 году - статус кво, замораживание, реинтеграция, особый статус, военная операция, российское вторжение, выход из Минских переговоров и миротворцы. Реализовался наиболее вероятный - ничего не изменилось.

- Россия слишком много вложила в этот конфликт и слишком высокие ставки по Украине, чтобы она сейчас отказалась от предыдущих подходов и пошла на такой срединный, транзитный сценарий, как, например, замораживание конфликта, - рассказывает первый заместитель директора центра Сергей Солодкий.

Полное и всеобъемлющее прекращение огня на Донбассе действует с 27 июля. Первые несколько недель на фронте было действительно тихо. С каждым месяцем ситуация обостряется.

Украинским военным запретили отвечать на обстрелы российских наемников. На взводные и ротные опорные пункты прислали наблюдателей от Генерального штаба.

- Боевые потери среди военных уменьшились в 10 раз. Ранений меньше в 10 раз. В этот же период в прошлом году в среднем каждые 72 часа погибал один военный. Сейчас есть недели без убитых и раненых, - заявил президент Владимир Зеленский.

С начала перемирия погибли девять военных. Из них четверо - в боевых столкновениях. Двое в бою под Водяным в Донецкой области 30 октября, двух убили профессиональные российские снайперы. За такой же период в прошлом году погибли 45 военных.

По данным штаба операции Объединенных сил, в ноябре вдвое увеличилось количество обстрелов по сравнению с первым месяцем перемирия.

В декабре чаще вели огонь из пулеметов и ручных гранатометов. Во время перемирия боевики продолжают активно минировать территорию.

С помощью гранатометов забрасывают на позиции мины типа ПОМ-2. В течение 100 ч. они детонируют. Сейчас выросло количество снайперских групп, которые с начала осени активно стреляют по украинским позициям.

- При всех запретах договора о перемирии мы не отсиживаемся. Стараемся также проводить разведку, хотя нам запретили выходить в серую зону. Мы отвечаем на все провокации врага. Из Киева фронт выглядит по-другому, чем видим мы, - говорит Тарас Коломиец, офицер одной из механизированных бригад.

Военные уверены - в 2021 году ситуация на фронте существенно не изменится, потому что полное прекращение огня невыгодно россиянам.

Кравчук заменил Кучму в Трехсторонний группе

16 апреля. Украина вернула из плена боевиков 20 граждан - двух военных и 18 гражданских, которых российские наемники называли "диверсантами СБУ".

10 мая. Произошли массовые забастовки шахтеров в Луганской области.

27 июля. Начало действовать всеобъемлющее перемирие, о котором договорились во время Минских переговоров.

29 июля. Второй президент Украины Леонид Кучма ушел с поста руководителя украинской делегации в Трехсторонний контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Его место занял первый президент Украины Леонид Кравчук.

10 ноября. Со стороны Украины открыли контрольно-пропускные пункты "Счастье" и "Золотое" в Луганской области. Боевики пока блокируют пересечение на этих направлениях.

Автор: Руслан ГРИШКО
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