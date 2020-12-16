Суд отменил статус русского языка

Одесский окружной административный суд лишил русский язык статуса регионального в Одесской области. Отменил решение областного совета от 15 августа 2012 года.

- Облсовет определил, что на территории региона русский язык является распространенным вместе с украинским. К нему применялись меры, предусмотренные законом "Об основах государственной языковой политики", — говорят в пресс-службе суда. - В позапрошлом году Конституционный суд признал закон не соответствующим украинской Конституции. Исходя из этого и приняли решение.

Суд удовлетворил иск прокуратуры Одесской области, который поддержали проукраинские активисты.

- Два года стучали в эту дверь. И она открылась, — говорит общественный деятель Святослав Литинский, 39 лет. - Отныне все ссылки на решения областного совета о внедрении регионального языка являются ничтожными. Ранее подобным образом добились отмены регионального языка в Одессе.