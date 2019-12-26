Субсидию платят деньгами

С 1 января заработала программа монетизации субсидий. В начале года деньги получили семьи, обратившиеся за помощью впервые. С 1 мая — кто получает ее много лет. Остальным домохозяйствам средства выплачивают с октября.

До этого помощь на оплату жилищно-коммунальных услуг перечисляли напрямую поставщикам. Сейчас деньги поступают на банковские счета людей. Пенсионеры могут забрать их через Укрпочту. Самостоятельно оплачивают полный счет за коммуналку. Остаток субсидии могут потратить по своему усмотрению.

— Перейти на выплаты деньгами нужно было давно. Это упростило работу отделов субсидий. Раньше они рассылали средства всем поставщикам услуг. Например, в Киеве их более 200, — говорит Александр Сергиенко, директор исследовательского центра "Институт города". — Правда, субсидию рассчитывают по заниженным нормам. В Киеве норматив потребления холодной воды составляет 4,5 кубометра на человека, горячей — 3. Однако субсидию начисляют только на 2,4 "куба холодной и 1,6 горячей воды. Если и удастся сэкономить, то копейки. Не надо забывать о драконовских правилах получения помощи. В этом сезоне субсидию потеряла половина домохозяйств.

Имеем две формы монетизации — наличную и безналичную. В последнем случае деньги перечисляют на счета Ощадбанка. Банк рассчитывается с поставщиками коммунальных услуг. Так субсидию получают граждане, обратившиеся в органы соцзащиты после 15 октября. Это неудобно. И деньги снова проходят мимо людей.