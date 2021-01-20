Студентам не будут выдавать красных дипломов

В Украине отменили дипломы с отличием. Это предусматривает приказ Министерства образования и науки, который подписал Сергей Шкарлет.

Отныне будут выдавать такие документы о высшем образовании - диплом доктора наук, доктора философии, доктора искусств. А также диплом магистра, бакалавра, младшего бакалавра, приложение к дипломам европейского образца. Все документы будут без указания знаков отличия.

— Власть могла вместо отмены красных дипломов создать систему стимулов, которые побуждали бы молодежь получать документы с отличиями, — говорит заслуженный учитель Украины Виктор Громовой, 53 года. - Это могли быть повышенные стипендии, трудоустройство или гранты по завершению обучения. Конечно, проще отменить дипломы с отличиями и не поощрять молодежь хорошо учиться. Сейчас и так видим упадок образования. На студента с жаждой учебы смотрят, как на чудака. Потому что основные причины поступления - "чтобы был диплом", "так сказали родители", для ребят — "откосить от армии".