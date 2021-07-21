Оккупанты отказываются помогать пострадавшим от паводка

- Ущерб можно измерять миллиардами. И это все - на наши плечи, власть отказывается помогать, - говорит Павел Степанченко из крымского города Алушта. Рассказывает о наводнении на полуострове.

Ливень начался в Крыму 18 июня. Самый сильный был над Большой Ялтой - каскадом курортных городов и поселков на южном побережье. За сутки над Ялтой выпало 87 мм осадков - почти девять ведер воды на 1 кв. м. В горах - 187 мм.



Потоки воды смешивались с камнями и землей, вырывали деревья, заливали улицы, сносили дома и автомобили. Только в Ялте обесточили 80 трансформаторных подстанций, снесли две линии электропередач, разрушили более сотни домов. 2,7 тыс. горожан остались без света, оккупационная власть отключила водоснабжение, призвала ограничить передвижение.

- До сих пор перед глазами стоит картина: люди тянут из домов диваны, столы, ковры. Все мокрое и грязное ставят вдоль улицы, - говорит Степанченко.

Ущерб от паводка оккупационная власть оценила в 10 млрд руб - 3,68 млрд грн. Тем, кто потерял жилье полностью, пообещали выплатить по 100 тыс. руб. - 37 тыс.грн. Кто частично - меньше, в зависимости от размера ущерба. Пострадавшие обратились в так называемые горисполкомы. Однако там им отказывают. Для получения компенсации на все имущество требуют необходимые документы.

- В микрорайоне Васильевка большинство живет в самостроях, - добавляет Павел Степанченко. - Им не выплатят ни копейки.

- Я с двумя сестрами жила на Васильевке, - рассказывает о наводнении Елена Драганова из Ялты. - Все началось в семь утра. Помню забегает племянница, кричит, всех будит. Если бы не она, мы погибли бы.

Из берегов вышла горная река Бала. Поток воды с камнями сносил все на пути.

- Мой дом еще устояла. Правда, уцелели только стены и лежит груда камней до потолка, - продолжает Елена Драганова. - А сестры потеряли все. Стояли и смотрели, как вода сносит дома. Не осталось ничего.

Баррикады из старых шин смыло сразу

Ялтинец Александр Ващенко с женой и двумя детьми второй месяц живут в палатке. Паводок разрушил их дом. Компенсацию не получат, потому что не успели оформить жилье.

- Мы купили участок в дачном поселке, начали потихоньку строиться, - говорит Ващенко. - Параллельно я собирал документы. Еще не успел. Так и жили, без света и воды. Купили генератор, чтобы хоть мультики детям включать.

Ночью 18 июня были в доме. И вдруг ручей возле нашего дома превратился в реку. Затем пошли камни с землей. Валуны неслись как раз на дом. Сначала я наделал баррикад из старых шин. Их смыло сразу. Затем клал мешки с землей. Когда понял, что не спасет, крикнул жене собирать детей и документы. На все у нас было 2 минуты.

Дом Ващенко завален камнями до второго этажа.

- Насыпало почти 4 метра, - говорит Александр Ващенко. - Через несколько дней к нам пришла комиссия, проверила. Надеялись, что помогут. Но на следующее утро позвонили: компенсации не будет, потому что есть не все документы. Выживаем за то, что люди дают. Нет ничего, еще и кредиты висят. Деньги брал для строительства дома.

Камни засыпали инжирный сад и курятник с птицей

Паводок 18-19 июня уничтожил имущество ялтинца 48-летнего Ленура Мустафаева. Спас только автомобиль.

- 20 лет жили в районе Аль-Василь в Ялте (до 1945 года так называлось село Васильевка под Ялтой, сейчас - микрорайон города. - ГПУ). - Вырастили шикарный инжирный сад, все соседи любовались. И все это смыло. Дом, сад, курятник с индюками и перепелками. Все засыпало камнями. В 48 лет остался голый.

1500 оползней спровоцировали паводки в Крыму 18-19 июня. Большинство - на Южном побережье полуострова.

30 объектов культурного наследия залил паводок в оккупированном Крыму.

18 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий было затоплено в Крыму 18-19 июня.

Обильные дожди не решили проблему Крыма с водой. Потому что водохранилища не удержали ее. Они стояли пустые, дно испортилось

Евгений Хлобыстов, профессор кафедры экологии Национального университета "Киево-Могилянская академия"

Оккупационная администрация Ялты пообещали выплатить пострадавшим компенсацию. При полной потере имущества - по 100 тысяч рублей, частичной - вдвое меньше. Люди должны за две недели собрать документы. Этого мало. И потенциальных денег не хватит покрыть ущерб даже частично

Евгений Ярошенко, аналитик общественной организации КрымSOS

Июнь в Крыму - период уборки зерновых. Части урожая нет. Как и овощей. В Джанкойском и Ленинском районах вода залила поля

Юрий Смелянский, экономический эксперт

Так называемая администрация семь лет не чистила русла рек. Они заросли, поэтому и не справились с большим количеством воды. Ситуацию ухудшила варварская застройка Ялты многоэтажками. Они стали искусственными препятствиями на рельефе. Третьей причиной паводка были стихийные свалки. С 2015 года отходы сбрасывали на полигонах за городом. Все снесло в море

Борис Бабин, бывший представитель президента Украины в Автономной Республике Крым