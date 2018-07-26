"Спросила: "Ты маму любишь?" Она кивнула головой и умерла"

- Думала, в старости за мной дети присмотрят. И их забрала война. Прилетел снаряд из Донецка. Развалил дом. Двое сразу погибли. Дочь Люда пролежала раненная до вечера. Спросила ее: "Ты маму любишь?" Она кивнула головой и умерла, - плачет 78-летняя Вера Петровна. Третий год живет в "Доме милосердия" для одиноких пожилых людей в селе Катериновка Марьинского района Донецкой области.

Родом женщина из Анновки Добропольского района Донецкой области. Имела собственный дом, держала хозяйство. После обстрела в 2015 году потеряла жилье и детей. Перебралась в приют.

"Дом милосердия" расположен на окраине села. Его открыли при православной церкви Московского патриархата. Здесь постоянно слышна артиллерийская канонада или гул пулеметов. Линия разграничения между российскими оккупантами и украинскими военными проходит в 12 км.

Приютом занимается сельский священник.

- В разное время года здесь проживает до 30 человек. Многие из них потеряли дома из-за обстрелов, - говорит отец Роман, 40 лет. - Многих выгнали из дома дети, чтобы присвоить жилье. Есть такие, которые не имеют родных, поэтому попросились в приют.

- До войны нам помогали меценаты. А сейчас выживать трудно, - продолжает священник. - Многие предприниматели переехали в мирную Украину. Поэтому приходится все тянуть собственными силами. Есть небольшое фермерское хозяйство. Сами о нем заботимся.

90% пенсии жители "Дома милосердия" отдают в бюджет приюта.

- Деваться им некуда. Эти люди, которым по 70-80 лет, никому не нужны, - говорит отец Роман.

Знаю, что на такие дома государственного типа власть выделяет немалые средства. Если бы нам дали финансирование, приняли бы к себе еще десятки обездоленных людей.

- У меня есть две дочери - одна живет в Киеве. Другая - на Донбассе осталась. Выгнали, чтобы забрать квартиру, - говорит 79-летняя Ольга Макаровна. В каком городе жила женщина не уточняет. Начинает плакать, утирает слезы платком. - Хороший быт не может заглушить слез и отчаяния. У меня здесь есть все необходимое, но чувствую себя сиротой.

Подобные приюты есть в соседних селах Новомихайловка и Елизаветовка Марьинского района. Там живут почти 60 человек.

Медиков привозят благотворительные организации

- "Дом милосердия" в Катериновке Марьинского района Донецкой области держится на волонтерах. Чтобы прокормить почти 30 человек, нужны большие средства. А у отца Романа их нет, - говорит Татьяна Николаевна из благотворительного фонда "Пролеска".

Медиков привозит благотворительная организация "Медэкс". Они работают в зоне боевых действий - лечат население прифронтовых территорий.

- Это врачи узких специализаций - кардиологи, невропатологи, гастроэнтерологи, - говорит основатель "Медэкс" Андрей Белоног. - Медицинская ситуация в стране плачевная, а в зоне боевых действий - катастрофическая. Но это замалчивают и не выносят на публику. Поэтому общественность считает, что ситуация под контролем.