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вторник, 19 ноября 2019 06:55

Снайперы боевиков убили двух воинов

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Оккупанты убили двух воинов 14-й механизированной бригады им. князя Романа Великого. От пуль снайпера погибли солдат Юрий Хомик и сержант Артем Соколов. Бригада держит оборону в Новоайдарском и Попаснянском районах на Луганщине.

14 ноября в больнице города Горное Попаснянского района Луганской области умер солдат 56-летний Юрий Хомик. Получил ранение в голову.

Боец родом из города Владимир-Волынский на Волыни. Служил по контракту с 20 ноября 2017 года.

Остались жена и дочь.

16 ноября снайпер застрелил сержанта Артема Соколова, 32 года. Он также служил в 14-й бригаде.

Боец родом из села Сущаны Кагарлыкского района Киевской области. На войне с 2015 года. За время службы получил пять ведомственных наград. Дома у него остались двое детей.

Оба украинских защитника погибли вскоре после дней своего рождения: солдат Хомик родился 1 ноября, сержант Соколов — 6 ноября.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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Дата
19
ноября

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