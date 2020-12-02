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четверг, 03 декабря 2020 00:10

Школьник убил бывшего полицейского

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Полтавчанина 46-летнего Александра Сиренко убил одиннадцатиклассник городской школы №7 Эдуард Пятак, 16 лет. Это случилось 13 октября, но общественности стало известна 29 ноября. Тогда в интернете появилось видео инцидента. Съемку на телефон вел сам подозреваемый.

- Все произошло возле остановки общественного транспорта "Сенная", - говорит представитель Нацполиции в Полтавской области Юрий Сулаев, 51 год. - Несовершеннолетний нанес мужчине телесные повреждения. Пострадавшего доставили в реанимацию, где он позже скончался.

На видео Сиренко сидит на корточках. Подросток подходит и представляется членом организации "Национальные дружины", называет наркоманом и требует подняться. Бьет кулаком, когда мужчина пытается отобрать мобильный, на который идет запись. Сиренко падает возле каменной лестницы.

- Саша не наркоман. Легко пьянеет, - рассказывает Евгений Гринченко, товарищ Сиренко. - Летом у него умерла мать. Это его подкосило. Был не агрессивен, работал с компьютерами. В прошлом - полицейский. Уволился в звании капитана.

- Эдуард занимался тайским боксом в клубе, где есть наша символика. И никогда не был членом организации, - говорит командир областного отделения "Национальных дружин" Виталий Авраменко, 22 года.

В полиции дело квалифицируют как убийство по неосторожности. Находится под ночным домашним арестом.

Автор: Ольга СТЕНЬКО
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