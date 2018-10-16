Склад боеприпасов могли подорвать с помощью телефона

Пожар на военном арсенале близ села Дружба Ичнянского района на Черниговщине погасили за два дня. В населенных пунктах продолжается восстановление коммуникаций, разрушенных домов и разминирование территорий. Без газоснабжения остаются почти 4 тыс. жителей. 45 человек, чье жилье разрушено полностью, на бессрочный срок поселили в Ичнянськой районной больнице.

- Продолжаются работы по восстановлению электро- и газоснабжения. Ремонтируют крыши, окна, дымоходы, - говорит заместитель председателя Черниговской ОГА Сергей Сергиенко. - С пострадавшей территории уже изъяли 2035 взрывоопасных предметов.

Склад боеприпасов взорвался около четырех утра 9 октября. Из Ични и 30 близлежащих сел спасатели и волонтеры эвакуировали 12,5 тыс. человек. Над территорией складов закрыли воздушное пространство, остановили железнодорожное и автомобильное сообщение. Основная версия следствия - диверсия.

- Взорвалось в четырех местах. Загорелись пять хранилищ - это не более 10 процентов арсенала, - говорит заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил 58-летний Родион Тимошенко.

Боеприпасы могли подорвать с помощью мобильного телефона.

- Когда начались взрывы на арсенале, в зоне работал неидентифицированный мобильный телефон. Его могли использовать для приведения взрывного устройства в действие, - говорит главный военный прокурор 49-летний Анатолий Матиос.

Огонь уничтожил 44 т боеприпасов. Это нанесло ущерб почти на $ 400 млн.