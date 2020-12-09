Сгорел 210-летний дом

9 декабря в центре Полтавы на ул. Соборности, 31, сгорел бывший Дом дворянского собрания, которому было 220 лет. Вспыхнуло в пристроенной летней площадке кафе.

— В 4:30 охранники помещения сообщили о возгорании. Сработала сигнализация, - говорит пресс-секретарь службы по чрезвычайным ситуациям Полтавской области Светлана Рыбалко, 48 лет. - Горела кровля на площади 150 квадратных метров. Огонь быстро охватил здание. На пепелище обнаружили тело. Лежало на лестнице.

На время тушения пожара центральную часть города перекрывали.

Дом дворянского собрания построили в 1810 году. Во время Второй мировой войны был практически уничтожен. Его восстановили в 1946-м. Здесь размещался кинотеатр им. Ивана Котляревского. Последние 10 лет часть помещений сдавали в аренду. Работали ночной клуб, караоке, ресторан "Территория мяса".

Против пристройки летней площадки выступали активисты. Суд постановил его демонтировать. Однако владелец работы не провел.