Самый большой мусорник области горел неделю

Семь суток горел мусорник возле села Макуховка Полтавского района на Полтавщине. Это самая большая свалка отходов в области.

Дымом затянуло областной центр и окрестные районы.

— Сообщение о пожаре поступило 3 сентября. Из-за сухой погоды и сильного ветра огонь быстро распространялся. Охватил 2,2 гектара, — говорит Виталий Шкаревский, представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Полтавщины. - Пламя перекинулось на открытую территорию. Возникла опасность лесного пожара, огонь угрожал домам крестьян. В первый вечер удалось остановить его и потушить часть площади. Со следующего утра работали пожарно-насосные станции, подавали воду из реки.

Пламя тушили 65 спасателей и 17 единиц техники.

Это 11-й пожар на свалке с начала года.

- Имеем основания полагать, что это поджог. Возгорание одновременно началось снизу на периметре почти 70 метров. Не раз видели пожары на свалке, но такого еще не было, — говорит Алексей Чепурко, заместитель полтавского городского головы.

Городские власти обратились в полицию с просьбой расследовать причины пожара.